La storia del piccolo Brian commuove Rimini: la famiglia raccoglie più 5mila euro ​su Gofundme

Quando è nato, prematuro di 6 mesi, pesava solo 550 grammi e aveva tante complicazioni. Brian, oggi, ha 17 mesi e la sua storia sta coinvolgendo tantissimi riccionesi. Suo padre Luca Magrini, infatti, ha deciso di chiedere aiuto attraverso la piattaforma Gofundme: in 7 giorni ha raccolto 5.450 euro (la campagna è ancora aperta, basta cercare: Aiutiamo Brian a sentire e a parlare). Con questi primi fondi i suoi genitori potranno acquistare un apparecchio acustico.

La storia

«Il mio nome è Luca ed ho 2 bambini con gravi problemi di salute - ha scritto il padre - Matthew 2 anni e 8 mesi è autistico, Brian 1 anno e 5 mesi è nato prematuro di 6 mesi (550 gr) con molte complicazioni dovute alla prematurità. I polmoni non si sono sviluppati del tutto e quindi anche un qualsiasi raffreddore è molto pericoloso per lui».

Da Riccione alla Romania

Luca Magrini racconta: «Brian non sente ed non è idoneo per una operazione di innesto impianto auditivo, ma con un apparecchio acustico esterno con frequenze molto alte ,può avere un grande aiuto a sentire il minimo indispensabile per poter incominciare a parlare. Attualmente la mia compagna lo porta a fare kinetoterapia, senza la quale lui non potrebbe iniziare a provare a camminare né a stare seduto né tantomeno a sorreggere la testa da solo. Matthew il primogenito è nato autistico e l'abbiamo scoperto quando aveva 1 anno e 2 mesi quando ha incominciato a perdere tutte le abilità acquisite e da allora che andiamo regolarmente a fare controlli e terapie di recupero . Combattiamo tutti i giorni con le crisi di iperattività, frustrazioni e momenti di aggressività che lui vive anche se con la nostra attenzione , amore e pazienza lui sta migliorando e facendo grandi progressi. Oltre le terapie, apparecchi, medicinali, visite e spese di vario genere, dobbiamo comprare anche 2-3 volte al mese giochi interattivi, educativi, sensoriali per poter lavorare con loro a casa (cosa molto importante per un loro recupero)».

Le spese

Attualmente Luca lavora in Italia come stagionale ma la sua compagna, rumena, e i bambini stanno in Romania. Nel 2019 avevano creato una piccola fattoria con animali. «Poi sono arrivati con gioia i bambini e per mancanza di tempo per poterli seguire costantemente con le loro problematiche abbiamo dovuto rinunciare . Io sono tornato in Italia per aiutare la mia famiglia. Al momento però non posso permettermi di portarli in Italia perche' non posso permettermi una casa e in Romania le apparecchiature, terapie e investigazioni etc. si pagano ed io purtroppo non riesco a fare di più - spiega Luca - Al momento la cosa più urgente per i bambini è l'apparecchio acustico per Brian che costa circa 3.200 euro, gli occhiali per la forte miopia 250 euro, kinetoterapista, logopedista, giochi sensoriali e terapia comportamentale per entrambi i bambini 550 euro. Vi ringraziamo a tutti per il vostro sostegno e per la vostra comprensione. Che Dio vi ripaghi per il bene fatto»