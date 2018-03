Elisabetta Canalis: «Io e Bryan in crisi? Ecco la verità sul nostro rapporto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono in Italia per fare Sanremo Young e ci resterò 5 settimane, ma mio marito ha un lavoro serio e deve stare in America, ma tra poco riuscirà a venirmi a trovare». Cosìsmentisce ironicamente le voci dellacon il maritoL'ex velina è impegnata in Italia, dopo che ormai da anni si è trasferita a Los Angeles, intervistata da Eleonara Daniele a Sabato Italiano racconta la sua vita familiare, il grande amore per Brian, noto chirurgo negli Usa, che l'ha portata all'altare e la bimba che hanno Skyler Eva. «Mia figlia è molto simpatica è esattamente come me, è impegnativa», però poi ammette: «Skyler è un anestetico nei momenti di sconforto e di buio della mia vita, soprattutto nell’ultimo anno che mi sono successe cose molto dure».Proprio a riguardo Elisabetta racconta del rapporto con suo papà, morto da pochi mesi: «Papà era uno all’antica, era abituato a trattenere i suoi sentimenti, io ero molto mammona, ma lui è stato un pilastro nella mia vita. Loro due erano molto diversi però papà ha sempre fatto un lavoro impegnativo, ha viaggiato molto». Poi confessa: «Non gli piaceva che lavorassi nel mondo dello spettacolo, però poi ha condiviso le mie scelte lavorative».