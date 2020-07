Bambino di sei anni finisce sott'acqua in piscina: soccorso, è in condizione disperate

La città di Brescia col fiato sospeso per un bambino ricoverato in condizioni disperate dopo essere finito sott'acqua nella piscina comunale in via Rodi, in città. È stato trasportato al Civile pediatrico Si tratta di un bambino, secondo le prime ricostruzioni di sei anni, di origini straniere che era in piscina con la famiglia. Quando è stato recuperato dall'acqua era incosciente.

LEGGI ANCHE:

Bambino di due anni precipita dal quinto piano: preso al volo dal vicino di casa. Video

Ultimo aggiornamento: 19:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA