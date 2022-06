La mamma discute con un'altra donna: bimba di 10 anni prende la pistola, spara e la uccide

Una bambina di 10 anni è stata arrestata in Florida per omicidio dopo aver ucciso una donna con cui la mamma stava discutendo. La bambina stava assistendo a una discussione accesa tra sua madre, Lakrisha Isaac, di 31 anni, e un'altra donna, Lashun Rodgers, quando ha preso dalla borsa della mamma una pistola e ha ferito a morte la 41enne.

La bambina è stata arrestata, la polizia di Orlando ha fatto sapere che è stata affidata a un centro di giustizia giovanile, mentre la madre era già in carcere dalla scorsa settimana con l'accusa di omicidio colposo dovuto a negligenza. La mamma infatti avrebbe lasciato incustodita l'arma del delitto, porgendo alla piccola la borsa con la pistola proprio durante la discussione.

Secondo la ricostruzione fatta dalla polizia la donna aveva litigato con la vittima all'esterno di un complesso di appartamenti lungo la Memorial Day di Orlando. La bambina a quel punto ha estratto la pistola e ha sparato per due volte. La 41enne è stata subito portata in ospedale, ma purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare.

