Barricato in casa a Pordenone per 50 ore l'ingegnere friulano Luca Orlandi si arrende: riconsegnate le armi ai carabinieri

È finita. Dopo 50 ore ha consegnato le armi ai carabinieri l'ingegnere Luca Orlandi, il cinquantenne barricato in casa a Cordovado, in provincia di Pordenone.

«L'allarme è rientrato e la situazione sta tornando alla normalità», dicono fonti inquirenti all'Adnkronos.

Barricato in casa in Friuli, Luca Orlandi ha deciso di consegnare le armi

L'uomo è rimasto asserragliato nel suo appartamento di via Battaglione Gemona dal 30 agosto costringendo tutti i suoi vicini di casa (tredici persone) che sono stati tutti evacuati a dormire fuori.

Ha deciso di uscire dall'abitazione intorno a mezzogiorno.

Fuori lo aspettano i sanitari.

Sono stati giorni molto pesanti, di trattative, video pubblicati su Youtube e apprensione per le sorti dell'uomo e per un intero Comune che ha vissuto con il fiato sospeso per 48 lunghissime ore.

Orlandi è un ingegnere originario di San Donà di Piave (Venezia), ha svolto il servizio militare nell'Arma dei carabinieri ed è un ex giocatore di basket. Dopo la pandemia viveva da recluso.