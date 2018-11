Non voleva fare i compiti, bimbo di 9 anni ammazzato di botte da fratello e sorella

di Domenico Zurlo

Non voleva fare i compiti,. È un dramma orribile quello capitato ad un bambino di nove anni, che è stato letteralmente ammazzato di botte dai suoi parenti per essersi rifiutato di studiare: è successo in Francia, nella città di Mulhouse, non lontano dai confini francesi con Svizzera e Germania.Per l’omicidio,, cioè la madre, la sorella ventenne e il fratello 19enne, più la fidanzata del fratello. La mamma, scrive il Daily Mail, non era a casa quando il bimbo è morto, ma è stata comunque presa in custodia per essere interrogata.L’ipotesi choc degli inquirenti è che sia stato picchiato perché si era rifiutato di fare i compiti, dinamica probabile ma che non è ancora del tutto stata confermata: ciò che si sa con certezza è che l’autopsia ha confermato che. Quando i parenti si accorsero che le condizioni del piccolo erano drammatiche chiamarono i soccorsi, ma i paramedici non poterono fare altro che constatare il decesso del piccolo disobbediente.