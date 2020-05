Bambino di 2 anni rischia di morire soffocato da una patatina, salvato da un poliziotto

TORRE ANNUNZIATA - Un bambino di 2 anni ha rischiato di essere soffocato da una patatina, è stato salvato da un poliziotto. É successo ieri a Torre Annunziata: un bambino di 2 anni, a passeggio con la sua famiglia nella Villa Comunale stava mangiando una patatina quando il boccone gli si è fermato in gola. La mamma e il papà, in preda al panico, hanno cominciato ad urlare, attirando l'attenzione di una pattuglia del locale commissariato della Polizia di Stato; gli agenti sono subito intervenuti. Uno di loro ha praticato la Manovra di Heimlich e ha salvato la vita al piccolo che ha sputato il boccone che lo stava soffocando.

LEGGI ANCHE:

Uccide il fratello sotto agli occhi della madre: «Smettila di trattarla male». Poi confessa l'omicidio

«Di fronte a questo bellissimo gesto di altruismo e senso del dovere, sarebbe più che giusto un riconoscimento pubblico da parte del Capo della Polizia di Stato con una promozione alla qualifica superiore del personale della Volante che ha salvato la vita al piccolo Gennaro» ha dichiarato Antonio De Lieto, segretario generale di Lisipo, il Libero sindacato di polizia. «Un bel gesto – conclude De Lieto – che deve essere portato ad esempio per l'intera collettività, soprattutto per i giovani, in un momento in cui troppi sono interessati soltanto al proprio bene».

Ultimo aggiornamento: 16:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA