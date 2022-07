Bambino di 6 anni morso da un serpente mentre è in bici, muore dopo 5 giorni di agonia

Un bambino di sei anni è stato ucciso dal morso di un serpente a sonagli mentre andava in bicicletta. Il piccolo Simon Currat era in bici con il padre e con la sorella tra l'erba alta, a Colorado Springs, capoluogo e città più popolosa della contea di El Paso, negli Stati Uniti, quando il rettile lo ha attaccato credendolo un pericolo.

APPROFONDIMENTI IL VADEMECUM Sopravvivere al caldo africano: le dieci regole del Ministero per superare l'ondata in arrivo

I soccorsi

Immediatamente è stato soccorso ma purtroppo il veleno del serpente aveva causato danni irreversibili. Simon ha passato cinque giorni in agonia in ospedale, giorni in cui la famiglia ha sempre sperato potesse rimettersi fino a quandi però i medici hanno detto che per lui non c'era più nulla da fare. I dottori hanno così deciso di staccarlo dalle macchine che lo tenevano in vita.

La gita in bici

Il bambino era andato più avanti di qualche metro, staccandosi dal padre e dalla sorella, amava l'avventura, poi il papà ha sentito un forte urlo e si è precipitato da lui, notando il morso del serpente.

Il veleno

Immediatamente il piccolo è diventato viola, per effetto del veleno, ed è svenuto. Il bambino è andato in arresto cardiaco: il padre lo ha preso in braccio ed è corso nel primo quartiere a chiedere aiuto.

Sul luogo è intervenuto anche l'elisoccorso.