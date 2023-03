Bambino di 4 anni investito da un'auto in retromarcia a Roma: è grave. Ferito il nonno che era con lui

Una bambino di 4 anni è stato investito da una macchina mentre stava passeggiando insieme al nonno nel quartiere romano di Torre Maura. Il piccolo, in gravi condizioni, è stato ricoverato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Bambino Gesù di Roma. L'incidente si è verificato sabato sera, intorno all'ora di cena, nel quartiere che si trova nell'area est della Capitale, dove il bimbo si trovava in compagnia del nonno.

Torre Maura, bambino investito: è grave

Secondo le testimonianze di chi era sul luogo dell'incidente, un'auto stava facendo la manovra di retromarcia, quando il conducente 38enne alla guida, non avrebbe visto il piccolo ed il nonno che si trovavano proprio dietro al veicolo. Accortosi dello schianto, l'automobilista si è fermato subito a prestare i primi soccorsi, poi sono intervenute le ambulanza del 118 e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Il bambino, in un primo momento è stato portato al vicino policlinico Casilino in codice rosso, ma poi è stato poi trasferito all'ospedale Bambino Gesù, specializzato nell'infanzia. Anche il nonno è rimasto ferito, ma in maniera meno grave, ed è stato portato in codice arancione al policlinico Tor Vergata. Al momento non si hanno altre informazioni sulla condizione del piccolo.