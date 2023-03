Bambino di tre anni investito e ucciso dal tosaerba guidato dal padre: «Ha fatto retromarcia e non l'ha visto»

Un incidente drammatico quello che è costato la morte a un bambino di tre anni: il piccolo è stato investito e ucciso dal padre che guidava un trattore tosaerba. La tragedia è avvenuta sabato mattina nel New South Wales, nel sud-est dell'Australia. Inutile il traferimento in ospedale, dove il bimbo è morto nonostante le cure.

Investito dal tosaerba in retromarcia

Sul posto è intervenuta la polizia ed è stata aperta un'inchiesta. Secondo quanto ricostruito, il padre del bambino stava utilizzando il mezzo nel giardino di casa quando ha fatto retromarcia e ha accidentalmente investito il figlio. Si tratterebbe, dunque, di un incidente e non è prevista alcuna accusa nei confronti dell'uomo già devastato dalla perdita incommensurabile. «Ha fatto retromarcia su quel povero piccolo. Non l'ha visto», ha detto un portavoce della polizia all'Australian Associated Press. «Non credo che si possa fare nulla per cambierebbe il modo in cui quell'uomo si sente in questo momento, è stata solo una sfortunata tragedia» ha aggiunto. «Stiamo conducendo le indagini solo perché è una circostanza insolita e non una morte naturale», ha concluso.