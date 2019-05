Bimbo di 5 anni si allontana dai genitori al ristorante e cade in un lago: è grave

Si è allontanto dai genitori che erano al ristorante senza che nessuno se ne accorgesse ed è finito in un lago. Tragedia sfiorata a Soriso ieri sera, sabato 18 maggio: un bambino di 5 anni si è allontanato dai genitori poco dopo la mezzanotte in via Gelata (nella zona del santuario) ed è finito in un lago. L’episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte, il piccolo si è allontanato senza che nessuno se ne accorgesse.



Dopo essere caduto nel lago il piccolo è stato subito soccorso e rianimato dal personale della Croce rossa, poi portato d’urgenza all’ospedale Santissima Trinità di Borgomanero. Successivamente è stato poi trasportato al Maggiore della Carità di Novara.

