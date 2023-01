Spinge una bambina di 3 anni sui binari mentre aspetta il treno, polizia arresta 32enne

Una mamma e una bambina stavano aspettando il treno in stazione quando una donna sconosciuta all'improvviso è arrivata alle loro spalle e ha spinto il bambino sui binari del treno. È accaduto in una stazione in Oregon, negli Stati Uniti dove diverse persone si sono precipitate verso i binari per aiutare la piccola che è stata immediatamente messa in salvo.

La bambina spinta sui binari

Fortunatamente in quel momento non era previsto alcun treno di passaggio, la piccola ha riportato solamente un forte mal di testa e un segno rosso sulla fronte avendo sbattuto prima sulle pietre e poi sulla pista metallica dei binari. Il video della telecamere di sorveglianza diffuso dalla stazione di polizia locale mostra la scena choc di una persona che si alza all'improvviso da dove era seduta e spinge la bambina.

a donna ritenuta responsabile del gesto folle è Brianna Lace Workman, 32 anni, che è stata arrestata dopo l'incidente. È elencata come senzatetto e vive a Portland, secondo i documenti del tribunale. Il procuratore distrettuale Mike Schmidt ha dichiarato che: «Una madre e un bambino stavano aspettando un treno quando Workman avrebbe spinto il bambino, di tre anni, fuori dalla banchina e sui binari del treno». Per la donna è stata chiesta la custodia cautelare.