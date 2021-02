Bambina muore di Covid a 9 anni, la famiglia: «Aveva sintomi lievi, poi in tre giorni le sue condizioni sono precipitate»

È morta dopo aver contratto il coronavirus, tre giorni dopo aver accusato i primi sintomi, e soprattutto ad un'età insolita per sviluppare una forma così grave di Covid. Aveva infatti appena nove anni la piccola Makenzie Gongora, una bambina di San Antonio (Texas) che si è spenta nel sonno. Un dettaglio che di certo non può alleviare il dolore della sua famiglia, che l'ha vista aggravarsi in poche ore.

APPROFONDIMENTI RACCOLTA FONDI «Mamma ho mal di pancia», bimbo di 3 anni si sente male e...

Bambina morta di Covid, la positività scoperta il 29 gennaio

Il portale statunitense Today ha ricostruito la drammatica vicenda della piccola attraverso il racconto della zia paterna, Erica Gongora, che ha spiegato: «Il 29 gennaio Makenzie, mentre si trovava al doposcuola, aveva iniziato ad accusare un fortissimo mal di testa e un altrettanto fastidioso mal di stomaco. Lì le è stata misurata la temperatura, aveva la febbre. A quel punto, la mamma aveva deciso di portarla subito in una clinica per fare il tampone, risultato positivo. I medici avevano consigliato a mia cognata di riportarla a casa e monitorarla costantemente e, in caso di peggioramenti, di portarla immediatamente in ospedale per il ricovero. Il giorno dopo, però, la febbre era sparita, anche se erano sopraggiunti problemi respiratori. Nel complesso, però, Makenzie se la stava cavando bene».

Bambina morta di Covid, il peggioramento e la morte il 2 febbraio

A parlare del dramma di Makenzie Gongora c'è anche un'altra zia, la sorella della mamma, Victoria Southworth. «Lì per lì, mia sorella era in apprensione, ma la situazione sembrava gestibile. In fondo, Makenzie era in salute, non aveva alcuna patologia respiratoria e i sintomi del Covid erano piuttosto lievi all'inizio» - ha spiegato la donna - «Dopo due giorni, però, i sintomi avevano iniziato a manifestarsi sempre di più: Makenzie aveva problemi a respirare e si sentiva sempre più debole. Mia sorella l'aveva messa a letto presto, non si è mai più svegliata. E a rendere tutto più drammatico, è accaduto il 2 febbraio, nel giorno del compleanno del suo papà».

Bambina morta di Covid, le possibili cause

La vicenda, oltre a gettare nel dolore inconsolabile la famiglia della piccola, ha lasciato sotto choc un'intera comunità. La scuola elementare frequentata da Makenzie l'ha ricordata come una bambina vivace, intelligente e solare, mentre la zia materna ha lanciato una raccolta fondi sia per pagare il funerale, sia per evitare che la tragedia possa ripetersi: anche il papà della piccola, Nathan, e la sorella minore, otto anni appena compiuti, sono risultati positivi. Restano tanti interrogativi sulle cause della morte: si attende ancora l'esito dell'autopsia e la famiglia non riesce a spiegarsi una simile tragedia per un virus che, nei bambini, si manifesta quasi sempre in maniera asintomatica. «Era una bambina in salute, non aveva alcun problema medico noto. L'unica anomalia è che era un po' troppo esile e bassa per la sua età, ma basta per considerare questo una patologia pregressa? Neanche i medici riescono a spiegarselo» - continuano a ripetere le zie - «Ora attendiamo l'autopsia perché vogliamo sapere cosa sia successo, è l'unico modo per provare ad accettare una simile tragedia. Speriamo di sapere se la morte di Makenzie sia direttamente collegata al Covid o se non ha nulla a che vedere con l'infezione virale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA