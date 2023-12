Neonata lasciata nella culla termica di una chiesa a Bari: sta bene, non c'erano lettere o messaggi

Una triste storia che arriva da Bari. Una neonata è stata lasciata intorno alle 7:20 di oggi nella culla termica della parrocchia dedicata a san Giovanni Battista, nel quartiere Poggiofranco di Bari. A prenderla tra le braccia è stato il parroco.

L'ex procuratore Mario Paciaroni: «Processavo le Br (sotto scorta), adesso spiego i femminicidi ai ragazzi»

La bimba, nata da pochi gorni, è in buone condizioni di salute ed è ora ricoverata nel reparto di Neonatologia del Policlinico di Bari per accertamenti. La scoperta quando, tramite un sensore, è arrivato l’avviso sul cellulare del parroco don Antonio Ruccia. Era accaduto già un’altra volta, con un bambino, il 19 luglio del 2020. Questa volta però non c’erano lettere o messaggi.