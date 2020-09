Auto esce di strada e si ribalta. Morto un ragazzo di 21 anni, ferito l'amico

VICENZA - Alle 3 di notte di sabato 26 settembre 2020, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Via Valle, lungo la SP 350, a Cogollo del Cengio, in provincia di Vicenza per un tragico incidente stradale che ha provocato un morto e un ferito grave. Erano a bordo di un'auto che è uscita di strada e poi si è ribaltata.

I pompieri arrivati da Schio hanno messo in sicurezza la Subaru Impreza ed estratto il conducente. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico del suem ha dovuto dichiarare la morte del 21 enne alla guida. Il passeggero, un altro 21 enne, è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in ospedale.

Ora i carabinieri dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.





Ultimo aggiornamento: 11:01

