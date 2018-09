Sbanda in curva con la moto, muore sul colpo militare di 25 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COGOLLO DEL CENGIO -oggi pomeriggio sulla, un'arteria dove si sono verificati altri incidenti mortali. A perdere la vita un motociclista, un cittadino americano di 25 anni, militare alla caserma Ederle di Vicenza, al quale è stata fatale una sbandata tra il primo e il secondo tornante, nel territorio comunale diSecondo le prime informazioni, il motociclista, a bordo di una, sarebbe uscito di strada autonomamente, senza il coinvolgimento di altri mezzi, finendo la sua corsa contro la base di un cartello stradale: violentissimo lo schianto, che non gli ha lasciato scampo. Sul posto un'ambulanza del Suem 118, i cui sanitari hanno potuto solo constatare il decesso. In un primo momento era stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso che poi è stato fatto rientrare. Sul posto per i rilievi la polizia stradale di Schio.