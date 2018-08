Ragazza trovata morta vicino L'Aquila: «Corpo in una pozza di sangue»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Il cadavere di una ragazza, nata nel 1987, è stato trovato ad Arischia, a pochi chilometri dall’Aquila. A fare la scoperta sarebbe stato il fratello della vittima. Il corpo si troverebbe in una pozza di sangue. Sul posto i carabinieri e la Polizia. L’accesso al condominio, all'interno del quale si è verificato il fatto, è stato interdetto. Si tratta del complesso di alloggi popolari evacuato qualche mese fa per un principio di incendio. La giovane potrebbe essere stata uccisa con un colpo d'arma da taglio al ventre, l'ipotesi è quella maggiormente presa in considerazione dagli inquirenti che al momento sono impegnati nei rilievi.