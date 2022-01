Per 15 minuti nascono in anni diversi: due gemelli entrano così nella storia

Uno è nato nel 2021, l'altro nel 2022. Alfredo è il più "anziano" della coppia, ha aspettato infatti sua sorella Aylin per 15 minuti. La storia di Fatima Madrigal, mamma californiana, è diventata un evento social. Se ne è parlato non solo in America di quanto avvenuto il 1 gennaio al Nativida Medical Center di Salinas, in California.

Fatima ha partorito suo figlio Alfredo alle 23:45 del 31 dicembre. 15 minuti dopo ha dato alla luce anche sua figlia Aylin quando era già il primo gennaio. Un evento rarissimo che accade solo una volta su due milioni. Ecco le parole di Ana Abril Arias, la dottoressa che ha aiutato i due gemelli a nascere: «Questo è stato sicuramente uno dei parti più memorabili della mia carriera. È stato un vero piacere aiutare questi piccoli ad arrivare qui sani e salvi nel 2021 e nel 2022. Che modo fantastico di iniziare il nuovo anno!»

CREDIT: NATIVIDAD MEDICAL CENTER

Come riporta la scheda pubblicata dall'ospedale californiano, ci sono circa 120.000 nascite gemellari negli Stati Uniti ogni anno, che rappresentano poco più del 3% di tutte le nascite. «I gemelli con compleanni diversi sono rari e alcuni stimano che la possibilità che i gemelli nascano in anni diversi sia di uno su 2 milioni».

Ultimo aggiornamento: 21:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA