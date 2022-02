Si è accasciata al suolo mentre era al lavoro. Inutili i soccorsi per Ambra Pavanello. Immediata la richiesta di soccorsi che sono intervenuti in urgenza con ambulanza ed auto medica, ma non c'è stato nulla da fare.

La 41enne, originaria di Fiesso Umbertiano, si era trasferita a Stienta (Rovigo) con il marito. Lascia due gemelline.

