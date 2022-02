Bambino di 4 anni morto soffocato da un wurstel: era a pranzo con il papà

Morto per colpa di un wurstel. Tragedia a Edolo (Brescia), dove un bambino di quattro anni è morto soffocato mentre mangiava un wurstel. Il piccolo era in compagnia del padre quando in casa durante il pranzo ha smesso di respirare.

BIMBO MORTO SOFFOCATO A PRANZO

Inutile la corsa all'ospedale, dove il bambino è morto nonostante i medici fossero riusciti ad estrarre il pezzo di cibo. Il bimbo è rimasto troppo tempo senza respirare. Il dramma è accaduto all'interno di una famiglia di origini albanesi da tempo residente in Vallecamonica. La salma è già stata restituita ai genitori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA