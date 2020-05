Al Bano diventa un videogioco, con un acuto stordisce i dinosauri: ecco come giocare

Al Bano Carrisi finisce in un videogioco. Dopo le dichiarazioni sui dinosauri, il cantante viene letteralmente catapultato in un videogame in cui la sua versione virtuale è impegnata a estinguere un'orda di animali preistorici. Una sorte che recentemente è toccata anche al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che per sopravvivere deve racimolare maschierine ed evitare i runner e altri personaggi della politica italiana.

Il gioco che ha protagonista Al Bano è nato dopo che l'artista salentino ha affermato, in una recente intervista, che l’essere umano è responsabile dell’estinzione dei dinosauri e che sarà in grado di distruggere anche il coronavirus. Queste parole hanno scatenato l'ironia del web e una serie di meme sull'argomento. Shuttle Studio, azienda specializzata nello sviluppo di Advertisement attraverso i videogiochi, ha creato un videogioco in cui Al Bano deve difendersi dai dinosauri a suon di acuti.



La musica è al centro di questo mondo giurassico, mentre il protagonista veste come un personaggio dei Flintstones, pur senza rinunciare all'iconico Panama bianco. Il funzionamento del gioco è molto semplice. Bisogna cliccare a destra o a sinistra per schivare i dinosauri e urlare una nota al momento giusto così da stordirli. Si hanno a disposizione tre vite. In sottofondo la famosa “Felicità“. Il gioco è disponibile gratuitamente sia su PC che su Smartphone.

Ultimo aggiornamento: 12:55

