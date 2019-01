Lasciato dalla ragazza si vendica: «Ho Aids ed epatite spero di averti contagiata»

di Simone Pierini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BOLZANO - «». Una vera e propriae di nutrire la speranza di averle passato il contagio. È una storia da brividi quella che è stata ricostruita ieri, 18 gennaio, davanti al giudice Walter Pelino nell'ambito di un procedimento in sede preliminare a carico di un trentenne bolzanino, chiamato a rispondere di lesioni personali gravi e molestie. La donna, che per oltre un anno ha vissuto giorno dopo giorno un vero e proprio incubo, qualche settimana fa ha potuto tirare un sospiro di sollievo in quantoLa parte lesa, che nel procedimento si è costituita parte civile, è ora certa di essere stata decisamente fortunata. Nonostante diversi rapporti sessuali non protetti avuti con il suo fidanzato dell'epoca, la donna non ha contratto il contagio. In aula davanti al giudice Pelino è stata una virologa dell'Azienda sanitaria a confermare questa circostanza che, di fatto, ha chiuso il processo. L'imputato infatti era accusato di lesioni personali gravi. Il mancato contagio fa cadere l’imputazione in quanto la donna non ha subito alcuna lesione.In occasione della prossima udienza l’avvocato di difesa dell’imputato dovrebbe ottenere l’assoluzione del suo assistito dall’accusa di lesioni personali gravi chiudendo con il pagamento di un'oblazione il procedimento per le molestie (con insulti) riservate dall'imputato bolzanino alla sua ex.