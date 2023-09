Agguato a Tor Bella Monaca, morto Daniele Di Giacomo (38 anni) e ferita la compagna. «È stato un agguato»

Agguato mortale questo pomeriggio a Roma. Spari in strada a Tor Bella Monaca. Un uomo, intorno alle 17.15, è stato freddato mentre era a bordo della sua auto in via Ferdinando Quaglia. Si tratta di Daniele Di Giacomo, già noto a giustizia. A bordo della vettura anche la compagna della vittima rimasta ferita (gambizzata) e portata al policlinico di Tor Vergata. Sulla vicenda indaga la polizia che sta anche effettuando i rilievi con la Scientifica sul posto.

Il movente

Sarebbe un vero e proprio agguato quello che oggi, a Tor Bella Monaca, ha visto uccidere un uomo in pieno giorno e ferire la sua compagna. I poliziotti della Squadra Mobile, sul posto per i rilievi, avrebbero infatti trovato dei fori di proiettile sullo sportello lato guida della macchina della vittima. La pista privilegiata è quella del regolamento di conti.

Le vittime

Secondo quanto apprende Adnkronos è un 38enne italiano l'uomo ucciso a colpi di pistola davanti al bar tabacchi in via Paolo Ferdinando Quaglia, a Tor Bella Monaca. Sarà sottoposta a un intervento chirurgico M.O., la 26enne compagna di Daniele di Giacomo ucciso a Tor Bella Monaca oggi pomeriggio.

I testimoni

«Ho visto un umo sparare contro quell'auto, sei colpi in sequenza, e poi fuggire. Aveva la barba». È quanto racconta un testimone dell'agguato mortale avvenuto oggi a Tor Bella Monaca. «Ero ìn strada con i miei figli, la gente urlava. Sono stati attimi di terrore. Ma ho capito che cercavano proprio le persone in quell'auto: hanno colpito anche la donna che è stata gambizzata -prosegue il testimone- io ho cercato di proteggere i miei figli. Qui viviamo così».