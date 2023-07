Aereo vola radente sulle case di Riccione: boato e paura tra i residenti

Volava talmente basso che in molti hanno temuto il peggio. Paura alle 13.35, a Riccione, per un areo passato radente sulle case per motivi sconosciuti. Prima si sono sentite in lontananza delle scie di aerei, poi all'improvviso un boato fortissimo «come se cadesse sopra di noi» ha raccontato una testimone.

La manovra

In molti sono usciti in strada per capire se si trattasse di un incidente. Invece l'aereo, con ogni probabilità non di linea, aveva sorvolato a enorme velocità la città di Riccione a bassa quota. Si tratta di una manovra che inglese si chiama nap-of-the-earth, abbreviata in Noe, a filo del suolo, che viene usata solitamente (non in questo caso) in missioni di combattimento per ridurre al minimo la visibilità.