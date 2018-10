La 17enne invia alle amiche le foto dell'ex nudo per vendetta: denunciata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Unacontro l’ex fidanzato, coetaneo, è costata a unaunaper diffusione di materiale. La coppia in estate ha litigato e si è rotta: una storia d’amore come tante finite male. Come riporta il Giornale di Vicenza la ragazza però ha pensato diinviando a delle amiche tramitedue foto di luiscattate a sua insaputa in un momento intimo consumato tra loro. Le foto, correlate dasulla virilità del giovane attraverso le amiche della 17enne, si sono diffuse e sono giunte all’ex cheda altri coetanei si è rivolto ai genitori che hanno sportonei confronti della 17enne che in tribunale dovrà rispondere di diffusione di materiale pedopornografico.