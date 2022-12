Vigili del fuoco, cambio al Comando: Daniele Centi prende il posto di Luca Verna

ASCOLI - Questa mattina al Comando dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno si è tenuto il passaggio di consegne tra il Comandante uscente l'ingegner Luca Verna e il nuovo dirigente in arrivo dal Comando Provinciale di Pescara, l'ingegner Daniele Centi.

Il saluto



Dopo il consueto adempimento delle formalità amministrative, si è svolta una breve cerimonia di saluto in presenza di tutto il personale in servizio. Il Comandante uscente, nel breve commiato, ha ringraziato tutto il personale per l'impegno quotidiano prestato anche durante il difficile periodo segnato dalla emergenza epidemiologica. Lascia il comando all'ing. Centi proveniente dal Comando di Pescara che ha diretto dall'Ottobre 2019 . Il personale tecnico, operativo, amministrativo e in quiescenza del Comando di Ascoli ha espresso sincero ringraziamento all'ing. Verna e l'augurio di una positiva esperienza professionale al nuovo comandante.