​Inaugurato ad Ascoli il presepe dei Vigili del Fuoco: undici sagome giganti illuminate a led

ASCOLI PICENO- Inaugurato alla presenza del sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti e del vice direttore Vincenzo Vannarelli, presso i giardini pubblici di Corso Vittorio Emanuele il presepe nato dato dalla sinergica collaborazione tra il Comando dei vigili del fuoco di Ascoli e l'amministrazione comunale.

La composizione

Il presepe è composto da undici sagome di grandi dimensioni che saranno illuminate da led, creando una suggestiva atmosfera natalizia a pochi passi dal centro della città.