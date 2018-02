Spaccata nella notte al bar: i ladri indossano gli abiti usati dal Ris di Parma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPINETOLI - Un piede di poco e una cesoia lunga almeno un metro. Sono stati questi gli “attrezzi da lavoro” utilizzati da una banda di criminali la notte scorsa. Obiettivo, disfarsi, al più presto, della serratura e del vetro della porta di ingresso del bar Penso di via De Gasperi a Pagliare, razziare il più possibile e scomparire. Erano le 2.10 di giovedì quando una banda composta da almeno tre uomini si è fermata di fronte al bar, forse per perlustrare la zona prima di mettere a segno il colpo. Pochi attimi dopo, i malviventi sono scesi da una Bmw di colore nero e hanno cominciato le operazioni di scasso. Con un piede di poco, uno dei tre ha mandato in frantumi la porta a vetro. Nel locale, tuttavia, secondo una prima ricostruzione, sarebbero entrati solo in due, perché il terzo uomo sarebbe rimasto alla guida del veicolo e con il motore acceso, pronto a fuggire. Una volta dentro, il gruppo d’assalto ha fatto razzia svuotando la macchinetta cambiasoldi e la cassa. La prima sarebbe stata sradicata, sollevata di peso e trascinata fino alla Bmmw; la seconda, invece, sarebbe stata aperta e svuotata. Insomma, il colpo dell’altra notte non è costato poco al titolare del bar. Nella macchinetta cambiasoldi, c’erano circa tremila euro; in cassa, più o meno, 400 euro. Ma il danno maggiore è stato il furto della macchina cambiasoldi, che ha un valore di mercato intorno ai quattromila euro. Senza contare i danni alla porta, alla vetrata di ingresso del bar e alle macchinette slot buttate a terra. Ladri senza volto che colpiscono in pochissimo tempo e poi scompaiono nella notte. Ed è stato così anche la notte scorsa: dalle immagini del sistema di videosorveglianza del locale sembra, infatti, che il gruppo d’assalto abbia agito con il volto travisato da passamontagna. Inoltre, l’auto utilizzata per il colpo, una Bmv nera, potrebbe essere stata rubata ed utilizzata dai ladri per non lasciare ulteriori tracce. Tute, calzari, volti travisati e guanti per non lasciare tracce sulla scena del crimine.