SAN BENEDETTO - Al classico Leopardi di San Benedetto è stato istituito il liceo Europeo, unico indirizzo nelle Marche. «L’idea di un liceo classico europeo nasce dal sogno di coniugare gli aspetti culturali della tradizione umanistica, linguistica, scientifica e storico artistica con un’attenzione verso le scienze giuridico ed economiche in una dimensione più europea e sovranazionale» spiega il dirigente, professore Maurilio Piergallini.

Le delibere

Con le delibere del Consiglio provinciale e della Giunta della Regione Marche è stata approvata dunque la richiesta formulata dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di istituto del liceo Classico “G. Leopardi” di San Benedetto per l'istituzione del liceo Europeo. «Il liceo Europeo si ispira ad alcuni articoli del trattato di Maastricht in cui si auspica una dimensione “europea” dell’insegnamento – prosegue il dirigente - e la diffusione delle lingue degli stati membri per il miglioramento della conoscenza della cultura e della storia dei popoli europei. Lo sviluppo dell’Unione europea rende sempre più evidente che i giovani sono la vera risorsa per la realizzazione dell’Europa dei cittadini e che l’istruzione svolge un ruolo chiave per la crescita culturale, economica e sociale. In questa prospettiva, il liceo classico europeo mira a potenziare negli studenti il senso dell’identità e dei valori della civiltà europea, fornendo loro le competenze fondamentali per un più efficace inserimento nella vita sociale, politica ed economica dell’Europa».

La divisione

Particolare rilievo avrà la suddivisione delle ore d'insegnamento in due momenti: lezione frontale e laboratorio culturale. Tale suddivisione è solo metodologica, poiché le due fasi sono integrate, tanto da costituire aspetti complementari di un unico processo formativo finalizzato all'apprendimento attraverso la metodica dell’apprendere “insieme facendo”. Per maggiori informazioni è possibile partecipare agli Open day in programma al liceo Leopardi, in viale De Gasperi, il 14 e il 20 gennaio dalle 16.30 alle 19.