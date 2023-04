SAN BENEDETTO - Tra fede e rinnovo di antiche usanze, la città entra nel clou dei riti pasquali. Lunedì e martedì prossimi, due importanti iniziative legate alle tradizioni popolari più autentiche, ossia la scampagnata a Santa Lucia e la festa di San Francesco.



La Via Crucis dei bimbi Mentre s’è già svolta una Via Crucis davvero originale. La particolarità stava dei figuranti: tutti bimbi. Procediamo con ordine, partendo proprio con l’idea realizzata dai bambini (e dalle rispettive famiglie) che frequentano il catechismo parrocchiale di Sant’Antonio da Padova. Tutto grazie al supporto del Comitato di quartiere e dell’Antoniana Eventi: associazione che gestisce il “Parco Wojtyla”. Proprio lì, è stata installata una delle scene più toccanti, ossia la crocifissione di Gesù. «Era la prima volta che organizzavamo una cosa del genere e c’è stato subito un grande coinvolgimenti: dalla realizzazione dei costumi, alla creazione delle scene per le 14 stazioni - sottolinea il presidente del comitato zonale: Pietro Colucci - speriamo di aver dato il via ad una bella tradizione».



A proposito di tradizioni: lunedì 10 aprile, alle ore 16.30, il vicario diocesano, don Patrizio Spina, celebrerà messa presso il tempietto di Santa Lucia. Al termine, sul sagrato, il Circolo dei Sambenedettesi ricorderà le origini storiche della chiesetta e delle tradizioni pasquali ad essa legate, con alcune letture in vernacolo. Questo particolare luogo collinare (incastonato verso il confine con Acquaviva) era la meta prediletta dei sambenedettesi d’un tempo per trascorrere la tradizionale gita fuori porta del Lunedì dell’Angelo. Facevano festa interi gruppi familiari - con salumi, uova sode, pizza al formaggio e avanzi vari del pranzo pasquale da consumare sui prati - non prima di aver rinnovato la devozione e reso omaggio alla Santa, particolarmente amata e venerata.



Sempre in tema di fortissima venerazione popolare: il giorno dopo Pasquetta, ecco un altro appuntamento molto sentito dai pescatori sambenedettesi. Ossia la Festa di S. Francesco da Paola: patrono della gente di mare. L’appuntamento è presso “Casa San Francesco”: zona collinare di Grottammare. Nel giardino della storica chiesetta, il vescovo Carlo Bresciani presiederà una messa, con inizio alle ore 11 dell’11 aprile.

Mentre la Via Crucis per le strade del centro inizierà alle ore 21 di dopo domani, con punto di partenza la cattedrale della Marina: piazza Nardone. Alle ore 18.30 di Pasqua, sempre nella cattedrale, è previsto il rito principale, presieduto dal vescovo.