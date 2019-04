Vandali ubriachi sfondano a calci portone di una casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Notte da incubo per le vie del centro sambenedettese. Il secondo weekend di primavera sembra aver fatto riesplodere, all’interno del quadrilatero ma non solo, il fenomeno della movida molesta che ha lasciato strascichi pesanti.I problemi sono iniziati in centro intorno all’una di notte quando sono iniziate ad arrivare le prime segnalazioni di schiamazzi soprattutto nella zona di piazza Montebello, via Aspromonte e via Volturno. Qualcuno, intorno alle 2 della notte, si sarebbe anche messo ad utilizzare un fischietto nella zona di via Montebello utilizzandolo a più riprese e svegliando i residenti dell’area. La situazione si è aggravata poco dopo, nella solita area di via Volturno, teatro ormai da anni di atti vandalici e, in passato, anche di colluttazioni sfociate in gravi episodi di cronaca. Ripresi dalle telecamere di videosorveglianza privata, poi diffuse dall’ex presidente del comitato di quartiere Giovanni Filippini, un gruppo di due o tre balordi hanno prima lanciato in mezzo alla strada le transenne poste a protezione di un piccolo edificio ritenuto pericolante e poi hanno iniziato a prendere a calci e pugni la porta d’ingresso sfondandola.