Prende a calci e pugni i carabinieri sull'autobus: giovane nigeriano fermato e arrestato

FALCONARA – Caos e violenza questa mattina a bordo di un autobus nei pressi della stazione di Falconara. Un passeggero nigeriano ha aggredito due carabinieri che erano stati chiamati dal controllore perché il giovane, sui trent'anni, non aveva il biglietto e non voleva mostrare i documenti. Alla vista dei militari, ha perso il controllo: ha sferrato calci e pugni, ferendo i due carabinieri – per fortuna in modo non grave - che in qualche modo sono riusciti a bloccarlo e ammanettarlo, sotto gli occhi di decine di persone spaventate. Il nigeriano è stato condotto nella caserma della Montagnola e arrestato per lesioni e resistenza.