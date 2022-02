Uomo cade da un balcone ma la dinamica è tutta da verificare: interviene l’eliambulanza

SAN BENEDETTO - Un uomo di circa 35 anni è stato soccorso dall’eliambulanza e trasferito all'ospedale diTorrette in seguito ad una caduta avvenuta ieri mattina in via Sicilia a San Benedetto.

L’uomo, per motivi al vaglio delle forze dell’ordine che dovranno fare piena chiarezza sull’accaduto, è precipitato da un balcone riportando conseguenze tali da rendere necessario un primo intervento del 118 e il trasferimento al Madonna del Soccorso. Lì è stato visitato e ha ricevuto le prime medicazioni ma la situazione ha però imposto la predisposizione del trasporto dell’uomo all'ospedale di Torrette ed è così stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza atterrata nella piazzola di fronte all’istituto Capriotti.Il ferito è stato elitrasportato all’ospedale regionale Torrette di Ancona dove è stato preso in cura dal personale sanitario del nosocomio anconetano.

