Stroncato da un infarto mentre era in campagna il papà di Sebastiano Vecchiola ex giocatore di Samb ed Ancona

SAN BENEDETTO - Un malore improvviso ha stroncato mentre si trovava campagna Antonio Vecchiola, 78 anni, papà dell’ex calciatore di Samb e Ancona, Sebastiano. Vecchiola ha accusato il malore ieri mattina in via della Resistenza, in zona Ponterotto. L’anziano si è sentito male purtroppo non c’è stato nulla da fare. Quando sono arrivati gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto purtroppo che constatarne il decesso. L’arresto cardiaco non gli ha dato modo di salvarsi.



Il corpo di Vecchiola è stato quindi trasportato nell’obitorio dell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto, dove è stata allestita la camera ardente. Grande tifoso dei colori rossoblu e da sempre appassionato alle sorti della Sambenedettese Calcio, era il papà del calciatore Sebastiano Vecchiola, con un passato sui campi di serie A e serie B. Ha indossato la maglia di Samb, Ravenna, Genoa, Atalanta e Ancona e capo di una famiglia molto conosciuta lungo il territorio. Lascia la moglie Rossana, i figli Adlagisa e Sebastiano, i fratelli Francesco e Giuseppe e i nipoti Marian e Sara. I funerali saranno celebrati questo pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di San Pio X.

La bara con il corpo di Vecchiola partirà dall’obitorio dell’ospedale Madonna del Soccorso quindici minuti prima per dirigersi verso la chiesa dove sarà celebrata la funzione religiosa. Sarà quindi sepolto nel cimitero di San Benedetto.

