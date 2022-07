SAN BENEDETTO - Duchessa è viva ed è salva. Ieri mattina i volontari dell’associazione l’Amico Fedele, in collaborazione con l’Ente Nazionale Protezione Animali, hanno potuto finalmente fare il loro ingresso nell’abitazione di via della Pace dove è stata brutalmente assassinata Maria Teresa Maurella.

L’abitazione, posta sotto sequestro dopo l’omicidio, è infatti stata dissequestrata dalla Procura e i volontari sono riusciti ad entrare, su permesso dei familiari della vittima, per recuperare uno dei due gatti che, dal giorno dell’omicidio, erano rimasti chiusi all’interno dell’appartamento. Si tratta di due mici accuditi dalla stessa Maurella e dalla figlia, Daniela Multari, attualmente in stato di arresto con l’accusa di aver ucciso la madre. Uno dei due gatti era stato trovato senza vita alcuni giorni fa dal momento che doveva essere curato con lacune medicine che nessuno, dal giorno dell’omicidio, gli ha più dato. La casa era infatti stata posta sotto sequestro e nessuno, privo di autorizzazione della Procura, poteva entrare per verificare lo stato di cose relativamente la salute dei due animali.



Un paio di giorni fa, dopo tutta una serie di denunce effettuate da parte delle due associazioni animaliste, un agente di polizia è stato autorizzato ad accedere e ha trovato l’altro gatto, nascosto sotto un divano, in salute ma terrorizzato. Non è riuscito neppure ad avvicinarsi all’animale che, considerata l situazione, si era mostrato particolarmente ostile nei confronti dell’uomo. Ieri è avvenuto il dissequestro dell’appartamento e, all’interno, sono finalmente potuti andare i volontari che nel giro di pochi minuti, sono riusciti ad individuare il gatto e a metterlo in una gabbietta. Ora si trova temporaneamente nell’abitazione di una volontaria dell’Amico Fedele.