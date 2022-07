Il gatto Duchessa muore dopo l'omicidio della padrona. La denuncia degli animalisti: «Ecco cosa è successo»

SAN BENEDETTO - C'è un'altra vittima, in via delle Pace, a casa di Maria Teresa Maurella. La donna, uccisa barbaramente secondo quanto hanno appurato gli inquirenti dalla figlia, Daniela Multari, ora piantonata nel reparto di psichiatria, viveva infatti con due gatti. Uno, di nome duchessa, sarebbe morto. Sarebbe accaduto perché dopo la scoperta del delitto la casa è stata completamente sigillata.

APPROFONDIMENTI L'INDAGINE Violenza sessuale di gruppo su una minorenne. La ragazzina si è presentata al pronto soccorso di San Benedetto

Lo denunciano i volontari dell'associazione L'Amico Fedele e l'Enpa, essendo a conoscenza della presenza dei due animali, hanno da subito chiesto l'autorizzazione ad entrare in casa, sotto la supervisione di rappresentanti della forze dell'ordine o comunque di persone autorizzate dalla Procura della Repubblica.

Richiesta effettuata anche in via formale dallo studio legale che assiste l'Ente Nazionale Protezione Animali. «Non abbiamo però avuto alcun riscontro» spiegano dall'Amico Fedele da dove denunciano anche come uno dei due animali sia morto. «Purtroppo dopo le Pec inviate in Procura per segnalare questa situazione la polizia è tornata all'interno della casa e ha trovato Duchessa, uno dei due gatti, ormai priva di vita. Aveva bisogno di prendere delle medicine che nessuno le ha più dato». L'altro non si è trovato ma, probabilmente, si è rintanato in qualche punto nascosto della casa. «Vorremmo entrare con del personale specializzato a trovarlo - affermano - ma nessuno ci autorizza».