Turista si accascia fuori dall'albergo: soccorsi inutili muore davanti alla gente

SAN BENEDETTO - Malore fatale, sulla porta di un albergo di Porto d’Ascoli, per una turista vercellese di 79 anni. La donna era in vacanza a San Benedetto insieme al marito e ha accusato un malore mentre si trovava all’esterno della struttura alberghiera ed era in procinto di entrare. Sono subito stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono giunte due ambulanze, una della Potes e l’altra della Croce Verde ma tutti i tentativi di rianimare l’anziana si sono rivelati vani.