SAN BENEDETTO - In attesa dei ragazzi più grandi - quelli che finiranno la scuola la prossima settimana - la Riviera accoglie già tantissimi bambini che possono saltare l’asilo e arrivare a seguito di quelle famiglie che hanno la possibilità di avere vacanze flessibili. E che gli hotel abbiano proprio in questi mini turisti i propri clienti principali in questi giorni è confermato da più fattori.

Innanzitutto il premio ricevuto dall’Hotel Relax, della famiglia Mozzoni, che proprio quest’anno è stato indicato dalla riviesta Hotel a tema come il Top family hotel d’Italia. Quindi il riconoscimento delle Bandiere verdi che quest’anno saranno assegnate dai pediatri coordinati dal professor Italo Farnetani a Roccella Ionica, proprio dopodomani: la Riviera lo scorso anno ottenne la Bandiera Platinium per i suoi 15 anni di presenza ininterrotta nella top ten e non sembra ci possano essere motivi per dubitare di una riconferma. Ancora però per le azioni promozionali che proprio l’assoalbergatori ha deciso di intraprendere cercando di intercettare sempre di più questo segmento che per l’Italia resta comunque molto forte.

«Abbiamo messo in campo - spiega Andrea Perugini direttore dell’Assoalbergatori - una serie di iniziative promozionali dedicate proprio a questo segmento. Dalle mamme influencer ai vide promozionali sempre a tema, dalla sinergia con il Caffé del Marinaio al torneo di paddle tra alberghi, la nostra vocazione turistica per bambini e di conseguenza i genitori che sono quindi anche loro giovani, sta pagando. D’altra parte siamo fortunati perché abbiamo le caratteristiche adatte come il mare che degrada, la spiaggia con spazi ampi dove possono giocare, la pulizia del mare che, anche se la sabbia si muove e sembra che lo intorbidisca, di fatto è molto pulita. E poi è molto apprezzata la movida. Non certo quella molesta ma la possibilità di avere una bella accoglienza con aperitivi, musica e quant’altro rende più bella la vacanza piace molto ai genitori». L’intenzione inoltre è quella di tornare agli antichi fasti.



«San Benedetto - chiude Perugini - deve recuperare un po’ di terreno. Non abbiamo un grande budget ma rispetto alla fama degli Anni Ottanta bisogna un po’ risalire la china. Tra i fattori che hanno determinato un certo appannamento la concorrenza, il fatto cioé che nel secolo scorso non c’erano tante località balneari come oggi e i viaggi low cost che hanno permesso a molti italiani, il nostro target di riferimento, di espatriare e andare a conoscere posti nuovi, abbandonando mete tradizionali come la nostra». Un’estate comunque che si preannuncia a San Benedetto molto movimentata e orientata allo sport all’aria aperta. In perfetta sintonia con le indicazioni dei medici e degli stessi pediatri di godersi il sole, le lunghe passeggiate, le uscite in bicicletta e soprattutto gli sport da spiaggia: non a caso è stata inaugurata proprio ieri la Beach Arena.