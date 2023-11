SAN BENEDETTO - Ammonta a 247mila euro il tesoretto che l’amministrazione comunale ha stanziato per eventi di animazione natalizia e installazione di luminarie. Manovra contenuta nella maxi variazione di bilancio che verrà portata al vaglio del consiglio comunale sabato prossimo e che sarà discussa in sede di commissione bilancio giovedì.

Nelle entrate dell’ultimo minuto, inserite in zona Cesarini nel bilancio di previsione, ci sono: maggiori entrate tributarie per 588.123 euro provenienti tra accertamenti Imu per 360mila euro e 205mila dal fondo crediti. Inoltre si prevede un incasso maggiore dal canone unico patrimoniale stimato a 112mila euro e 27mila euro dal compenso per la riscossione dalla Multiservizi.

I contributi

Altri 223 mila euro entreranno da contributi con finalità sociali di cui 24mila euro dal fondo di solidarietà per il trasporto degli studenti disabili, 60mila euro dai trasferimenti ministeriali per i minori stranieri, 25mila euro dal contributo regionale e 40mila euro per l’acquisto di mezzi per il trasposto di derrate alimentare al fine di evitare gli sprechi.

Sempre tra le entrate ritroviamo 66mila euro per compensare i maggiori costi dei mezzi di trasporto, 22mila euro per gli stalli rosa e 13mila per coprire le misure anti Covid. Altri 256mila di fondi regionali destinati alla Sentina e 56mila euro di dividendo proveniente dalla Picenambiente. Tra i costi, quindi le uscite previste da questa variazione, troviamo: 116mila euro per gli oneri finanziari calcolati sui mutui e i minori oneri dal trasporto scolastico per 48mila euro altri 128mila a seguito della revisione delle tratte.

Le luminarie

Una previsione per l’affitto dell’Istituto musicale Vivaldi per 47.580 euro, ed ecco lo stanziamento di 247mila euro per eventi e luminarie natalizie. Si sommano altri 50mila euro per l’adeguamento contrattuale e revisione dei prezzi per il servizio di cremazione della Multiservizi. In conto capitale troviamo le entrate dagli oneri urbanistici per 505.333 euro, oltre a 350mila euro che entreranno dagli oneri concessori arrivarti alla riqualificazione del lungomare, dal percorso ipovedenti e dalla rigenerazione dell’edificio di vicolo Firenze e infine circa 90mila euro destinati per l’arredo della nuova sede della Polizia locale che dovrebbe trasferirsi nell’edificio di piazza Kolbe entro l’anno.