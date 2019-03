Il tappo del radiatore gli esplode in faccia: all'ospedale ustionato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Stava inserendo il liquido antigelo nel radiatore che però è schizzato via facendo saltare il tappo e colpendolo sulla parte destra del viso e del collo. È capitato poco dopo le 16 di oggi ad un trentunenne che si trovava in un’area di servizio di Porto d’Ascoli che ha riportato conseguenze all’altezza della faccia e poco più in basso. Per lui è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 così è stato subito soccorso dall’ambulanza della Croce Verde, una volta medicato è stato trasportato all’ospedale dove i medici lo hanno preso in curo mettendosi subito al lavoro sulle ustioni riportate operando anche per alleviare il forte dolore.