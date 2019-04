Stramazza a terra â€‹sul lungomare: rianimato e salvato dai soccorritori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Intervento del 118 sul lungomare di San Benedetto a causa di un malore che ha provocato la caduta di un anziano che si trovava sulla pista ciclabile. L'uomo, un ottantaquattrenne, è stramazzato al suolo ed è stato subito soccorso dai tanti passanti che hanno chiamato il 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari giunti a bordo dell'ambulanza della Misericordia di Grottammare che hanno subito praticato la manovre di rianimazione per poi trasportare l'uomo in ospedale una volta stabilizzatasi la situazione. Hanno operato in strada per circa trenta minuti salvando, di fatto, la vita all'uomo che era andato in arresto cardiaco.