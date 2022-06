San Benedetto, scontro in via Manzoni: donna al volante di 81 anni travolge coetaneo in bicicletta

SAN BENEDETTO - Mattinata di incidenti in Riviera. In via Manzoni intorno alle 9 del mattino attimi di paura per un uomo di 81 anni, P.B. le sue iniziali, che è stato soccorso e trasportato in ospedale dall’ambulanza del 118 in seguito ad un incidente andato in scena all’altezza dell’intersezione con via Monti.





L’uomo era in sella ad una bicicletta quando per motivi al vaglio della polizia locale è stato investito da una Renault Modus condotta da una donna, anch’ella di 81 anni. Il ciclista è stato trasportato al Madonna del Soccorso di San Benedetto dall’ambulanza del 118 intervenuta sul posto.

Altro incidente poco più tardi con un altro ferito, L.P., 67 anni, che era in sella al proprio scooter quando è stato urtato e fatto cadere da un’auto in via Mamiani, intorno alle 10 e 30 di ieri mattina. L’incidente è andato in scena a poca distanza dal deposito dei pullman della Start. L’uomo, per motivi al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto, è stato colpito dal veicolo ed è caduto in terra riportando alcune contusioni per le quali è stato richiesto l’intervento del personale sanitario partito dall’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA