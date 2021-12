E' scomparsa Maristella Bollettini, signora dolce e riservata: la comunità in lutto

SAN BENEDETTO - Era tanto bella da non passare inosservata quando arrivò a San Benedetto perché i suoi genitori presero in gestione l’allora Hotel Jolly: come la sua vita è stata riservata però, così se ne è andata, nei giorni scorsi a Pordenone, Maristella Mirandoli, più nota come la signora Bollettini.

Di Floriano, infatti, storico presidente della Sambendettese e industriale dell’agroalimentare è stata l’ombra da quando si erano sposati. Lei sempre un passo indietro, come si confaceva alle donne dell’epoca. «Mia madre - racconta il figlio Leo in lacrime - era generosa e incapace d’invidia. Una donna forte ma anche timida. Lei ci ha dato molto». Anche perché volendo avrebbe potuto davvero avere una carriera, nel jet set o nel cinema. Fu infatti addirittura Mike Bongiorno a consegnarle il premio di Miss Palazzina Azzurra ma si vergognava anche a ritirarlo. In famiglia, poi, era molto amata.

