SAN BENEDETTO - Posta la prima pietra per il restyling di piazza Montebello. La giunta ha deliberato l’asse su cui si interverrà con la riqualificazione e che non interesserà solo la piazza ma anche via Montebello fino all’intersezione con via Pizzi e via Palermo. Progetto che sarà a firma di un tecnico esterno a cui sarà assegnato l’incarico a breve.

L’intervento



Con la delibera approvata martedì è stata avviata la procedura per la riqualificazione di piazza Montebello e si è andati ad ampliare l’area dell’intervento inserendo anche via Palermo, quindi la scalinata che porta alla stazione, via Montebello e il tratto da via Roma fino a via Pizzi. Il tutto per un investimento pari a 1,2 milioni di euro. L’intervento prevede prima la sistemazione di tutti i sottoservizi della zona e solo successivamente l’intervento in superficie. Sono previsti teli ai lati della piazza con su riportate vele colorate che richiamano alla cultura marinara, inoltre ci sarà del verde, panchine e illuminazione in un’area che sarà dedicata proprio alla socializzazione. Per quanto riguarda la pavimentazione dovrebbe essere impiegata la stessa usata su viale Secondo Moretti. Quanto alla tempistica i lavori sui sottoservizi dovrebbero iniziare entro l’anno e questo comporterà la chiusura della strada e lo spostamento del mercato verso le piazze Garibaldi e San Giovanni. Inoltre l’intervento prevede anche la pedonalizzazione dell’intera area e quindi con la chiusura al traffico di via Montebello mentre rimarranno aperte le parallele per consentire la circolazione. Complessivamente il cantiere dovrebbe durare al massimo 12 mesi.



I costi



Sul fronte delle spese la progettazione esecutiva è stata quantificata in 35.161 euro, la fattibilità 51.900 euro mentre per gli interventi 814.874 euro, di cui 653.390 euro per gli arredi e le strutture esterne mentre 161.483 euro per i sottoservizi. La riqualificazione della piazza delle erbe, così era denominata piazza Montebello è molto attesa dai sambenedettesi e in particolare dai residenti. Va ricordato come nei primi del Novecento in via Palermo insisteva una scalinata ottocentesca poi abbattuta sul finire degli Anni Sessanta sostituita da una semplice rampa a tutta larghezza.

Nel 1950 nello slargo esistente in via Montebello viene costruito il mercato coperto di frutta e verdura, una struttura in cemento armato con copertura in manto di eternit. Nel 2008, dopo un acceso dibattito pubblico sulle condizioni igienico-sanitarie della struttura ormai fatiscente, si è proceduto alla rimozione della copertura in eternit e successivamente alla completa demolizione dell’intero manufatto, fino ad arrivare all’idea di una nuova boqueria come a Barcellona, poi bocciata per i costi troppo elevati.