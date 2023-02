SAN BENEDETTO - Mercato al coperto con chioschi food sovrastato da un giardino pensile. Ci sarebbe questo nel futuro di piazza Montebello, il cui progetto è stato presentato giovedì sera alla maggioranza dall’architetto Domenico Sfirro.



L’elaborato



Dei 1.400 metri quadrati di piazza, circa 300 verrebbero occupati da un mercato coperto che andrebbe a ricalcare la tradizione e soprattutto a ricordare lo storico mercato delle erbe. Quindi una struttura coperta dove troverebbero spazio circa 10 food box destinati alla vendita di piatti pronti. Sopra una copertura per circa 700 metri quadrati con giardino pensile che potrà essere frequentata dai clienti anche per degustare il cibo da asporto acquistato in uno dei box. Va sottolineata la presenza del giardino pensile che conferirebbe all’intervento un arredo importante per l’intera piazza, lontana dall’immagine del vecchio mercato della verdura realizzato in amianto negli anni Cinquanta.

Quanto ai beni merceologici il progetto dovrebbe sposarsi con un food marketing che dovrebbe vedere coinvolti prodotti del territorio, eccellenze della zona a partire da Slow Food, prodotti a chilometro zero e altre realtà enogastronomiche del Piceno. Quindi cibo di qualità che possa caratterizzare l’intera zona, un aspetto imprescindibile dal resto del progetto. Aspetto importante sarà la revisione della viabilità con pedonalizzazione non solo di piazza Montebello ma anche delle strade che si intersecano come nel caso di via La Spezia. Di conseguenza si andranno a perdere dei parcheggi che potrebbero essere recuperati presso la zona sosta che si andrà a realizzare a ridosso della stazione.

Si prevede anche una riqualificazione della zona che dalla stazione conduce verso la piazza passando per via Palermo. Quindi eliminazione della pensilina e un passaggio che dovrà rifarsi il look proprio per accogliere al meglio i passeggeri che si troveranno a uscire dalla stazione di San Benedetto per approdare verso il centro. Un intervento che prevede anche il rifacimento dei sottoservizi. Quindi giovedì si è consumato il primo passaggio in maggioranza del progetto firmato dall’architetto Sfirro anche se non manca la corrente di coloro che invece preferirebbero lasciare la piazza aperta e senza alcun intervento se non un mero arredo come era stato previsto nell’elaborato dell’ex dirigente Farnush Davarpanah con un impegno di spesa di circa 700mila euro. Elaborato che prevedeva la pavimentazione in porfido come nel resto del centro di San Benedetto, nuova illuminazione, panchine e piantumazione di alberi.



Le risorse



Il problema rimane le risorse visto che soprattutto il progetto di Sfirro richiederebbe un forte impegno di spesa che potrebbe essere coperto con l’accensione di un mutuo. L’intervento su piazza Montebello per il momento non è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2023 – 2025 tanto da aver sollevato più di una polemica soprattutto da parte del quartiere Marina Centro che lo attende da anni, ma è intenzione dell’amministrazione comunale finanziarlo attraverso il bilancio consuntivo.