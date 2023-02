SAN BENDETTO - Pochissime richieste di adeguamento al Piano di spiaggia, in gran parte appartenenti agli stabilimenti del primo comparto i cosiddetti chalet storici, sono pervenute presso gli uffici comunali. Conseguenza della scarsa chiarezza di regole e riferimenti in merito alla messa a norma della spiaggia in vista della prossima estate. Non a caso lunedì prossimo si terrà una commissione urbanistica per tornare a parlare della questione ombrelloni e dell’adeguamento degli chalet, summit al quale parteciperanno anche le associazioni di categoria.

APPROFONDIMENTI IL PROCESSO Omicidio Sarchié, assolto Santo Seminara. La Corte di Appello di Ancona ha rigettato il ricorso della Procura di Macerata





Lo scorso 15 febbraio è scaduto il termine entro cui presentare le domande di adeguamento, non una scadenza perentoria, ma la data che il municipio aveva indicato per poter procedere con l’iter edilizio necessario a concedere maggiore arenile agli stabilimenti che ne avessero fatto richiesta. A oggi pochissimi gli chalet che hanno avanzato richiesta, ma non per scarso interesse quanto perché ci sarebbero ancora zone d’ombra sulle regole. Soprattutto il nodo riguarderebbe il numero di bagni da realizzare per potersi mettere in regola. La norma parla di 2 bagni ogni 100 ombrelloni, fino a 4 bagni in caso di più di 100 ombrelloni ma ancora non sarebbe chiaro se tali servizi igienici possano includere anche quelli dati in dotazione per la ristorazione o devono essere esterni allo chalet.

Gabrielli: «Per me è tutto molto chiaro»

Per l’amministrazione non ci sarebbero aspetti da chiarire e lo stesso assessore Bruno Gabrielli spiega: «Per me è tutto molto chiaro. Se uno chalet si vuole adeguare è sufficiente che presenti la domanda. La richiesta di un numero maggiore di bagni in dotazione è l’effetto indotto dal fatto di modificare la propria consistenza demaniale, quindi più spiaggia a disposizione più servizi da possedere. Il numero dei bagni non è qualcosa che abbiamo deciso noi ma fa parte del Piano di spiaggia licenziato dall’amministrazione Gaspari nel 2010, parliamo di 13 anni fa quindi non c’è alcuna novità. Solo ora se ne accorgono? Dovrebbero ringraziarci del fatto che in pochi mesi siamo riusciti a fornire una soluzione e un’impostazione per consentire l’adeguamento».



I concessionari però continuano a lamentare come venga richiesta la realizzazione di bagni esterni agli chalet da reperire attraverso la trasformazione di cabine, con il problema che i casotti sono alti 2,10metri mentre i bagni dovranno essere alti almeno 2,40 metri. Inoltre rimarrebbe il nodo se ad adeguarsi dovranno essere tutti o solo coloro che andranno a rinnovare le proprie strutture. Senza dimenticare la spada di Damocle della Bolkestein che starebbe scoraggiando gran parte degli imprenditori balneari ad affrontare investimenti.