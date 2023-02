Omicidio Sarchié, assolto Santo Seminara. La Corte di Appello di Ancona ha rigettato il ricorso della Procura di Macerata

SAN BENEDETTO - Assolto perché il fatto non sussiste. La Corte d'Appello di Ancona ha rigettato il ricorso della procura di Macerata e in accoglimento delle ragioni di Santo Seminara, ha ritenuto il 49enne catanese non colpevole in merito all’omicidio di Pietro Sarchiè, il commerciante ambulante di pesce sambenettese ucciso a Sellano di Pioraco il 18 giugno 2014.

Le condanne

I siciliani Giuseppe Farina e suo figlio Salvatore (nella foto sotto) sono stati condannati in via definitiva all'ergastolo e a venti anni di reclusione per aver pianificato e commesso il delitto. Il verdetto è stato emesso intorno alle 17.30 di ieri dopo almeno tre ore di camera di consiglio. Bisognerà attendere il deposito delle motivazioni della sentenza entro novanta giorni per capire su cosa si fondi la sentenza, ma resta la possibilità di ricorrere in Corte di Cassazione.