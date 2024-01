SAN BENEDETTO - Tragedia a Porto d'Ascoli, dove un uomo di 49 anni è stato trovato morto in casa, con tutta probabilità ucciso da un malore. L'allarme è stato lanciato dai familiari, che non riusvano più a mettersi in contatto con lui. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per entrare nell'appartamento, ma una volta entrati, i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.