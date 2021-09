“Notte degli Oscar”, serata mozzafiato: Mercédesz e Sara saranno le madrine

SAN BENEDETTO - Sandro Assenti, scherzando ma non troppo, dice che «la nostra Notte degli Oscar è seconda solo a quella di Hollywood». Di sicuro è tra gli eventi più longevi di San Benedetto, città che riesce a far durare poco, in verità, anche quelli di maggior successo.



Fatto sta che quest’anno, domani, ai Bagni Andrea, torna “La Notte degli Oscar”, l’appuntamento tra il goliardico e l’amarcord alla sua 34ª edizione. Solo l’anno scorso è saltato, causa Covid ma per questa stagione torna prepotentemente ed è pronto a incoronare i personaggi che hanno frequentato lo chalet di Assenti e di conseguenza tutta la Riviera dando un tocco glamour al turismo cittadino. Ecco che, come al solito, i nomi di coloro che ritireranno le statuette sono top secret ma quelle gli ospiti di caratura nazionale no. Così ci sarà la bella Mercédesz Henger.

Della mamma ha cognome e bellezza e , come recitano le cronache rosa, anche i loro rapporti sono tornati idilliaci. Il papà poi è quel Riccardo Schicchi, re indiscusso dell’hard, che ha “creato” personaggi come Cicciolina e Moana Pozzi. E sempre nel campo della bellezza restiamo con l’altra ospite famosa, Sara Croce. Showgirl mozzaafiato è stata anche Madre Natura nel programma di Paolo Bonolis “Ciao Darwin”. Insomma, un appuntamento, quest’anno dedicato in modo speciale alla femminilità ma Assenti non dimentica anche i grandi personaggi locali.



E così quest’anno ci sarà un momento dedicato anche a Mimmo del Moro, il patron di Miss Italia che è morto di recente ed è stato anch’egli un grande promoter della Riviera delle palme non solo per le bellezze che ha portato in città con le prefinali del concorso più famoso ma anche per gli anni trascorsi in Palazzina Azzurra e per quel Gran Galà della Croce Verde che negli anni Ottanta ha portato numerosi personaggi famosi in Riviera. un po’ come la Notte degli Oscar dove c’è un Albo d’Oro di tutto rispetto: da Giancarlo Giannini ad Alba Parietti, leggerezza ma anche notorietà. La serata 2021 sarà condotta da Antonella Ciocca, la cena prevede un dress code molto elegante.

