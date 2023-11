SAN BENEDETTO - Babbi Natale, Nataline, Villaggi di Santa Claus, concerti e slitte che arrivano dal mare. Solo alcune delle iniziative inserite nel cartellone degli eventi approvati nell’ultima riunione di giunta per una spesa di 126mila euro.





Un cartellone ricco quello stilato dall’amministrazione comunale che partirà dall’otto dicembre fino all’Epifania. Si comincerà con Babbo Natale e Nataline itineranti in centro, con sfilata di artisti, carretto natalizio e musica per 7.500 euro, così come verrà allestito il Villaggio di Natale in piazza Salvo D’Acquisto a Porto d’Ascoli per 8.600 euro. Non è Natale senza gli zampognari di cui sono previste 11 uscite per 2.684 euro e altri spettacoli itineranti per 7.700 tra Babbi Natale, giocolieri e artisti circensi in centro, Previsto anche il circo Orfei dal 7 al 17 dicembre, così come un Villaggio di Babbo Natale troverà spazio davanti alla parrocchia di Madonna del Suffragio per 4.600 euro, e un altro verrà allestito il 10 dicembre presso il parco Wojtyla in via Lombardia per 4.600 euro con tanto di trono, casette per le letterine e distribuzione di dolci e palline di Natale.

Il programma



Dal 10 dicembre al 7 gennaio torna anche la Casa di Babbo Natale presso via Turati nella zona di Porto d’Ascoli per 800 euro, altra animazione è prevista in piazza Nilde Iotti per 700 euro, mentre il 14 dicembre l’appuntamento è al Teatro Concordia con lo spettacolo di Gene Gnocchi per 4.455 euro e il 15 dicembre invece sul palco del Palariviera sarà la volta del gran galà della legalità con lo spettacolo “Salvo storia dell’arma e di un eroe” per 4.500 euro.



Attesissimo anche l’appuntamento con Babbo Natale vien dal mare organizzato dalla Lega navale con la slitta di Santa Claus che arriva il 16 dicembre sul piazzale Pinguino al porto per un contributo di 8mila euro. Il 17 dicembre torna la festa dello sport al Palazzetto per un costo di 19mila euro, il 22 dicembre sarà la volta del Concerto Misa a Buenos Aires con l’artista Giuseppina Piunti in occasione della consegna del premio Truentum che si terrà in sala consiliare per un costo di 8mila euro.

Il villaggio di Babbo Natale





Il 22 dicembre sarà allestito il Villaggio di Babbo Natale al parco Ristori a Porto d’Ascoli per 4.600 euro, mentre il 23 dicembre arriverà Babbo Natale in moto con contributo di 500 euro una vera e propria sfilata di Santa Claus sui motori rombanti. Animazione musicale, invece, prevista per il 2,9,16 e 23 dicembre in via Montebello con Montebello live per 10mila euro, il 27 dicembre concerto gospel al teatro concordia per 4mila euro con “Jp & The Soul Voices in concerto”. Il 28 dicembre si terrà lo spettacolo “Al più piccolo dei miei fratelli” presso la chiesa Cristo re per un contributo di 500 euro. Torna anche Natale al borgo non più a Santo Stefano ma il 29 e 30 dicembre al Paese alto per 12mila euro. Sempre il 30 dicembre ma al Palariviera Concerto di fine anno con stanziamento di 10mila euro. Il 3 e 4 gennaio per la gioia dei più piccoli torna il teatro dei burattini in viale Secondo Moretti per una spesa di 3mila euro, mentre il 5 gennaio appuntamento al Palariviera con “The best of Ancora in coro” (1.500 euro).